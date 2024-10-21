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11:08, 21 октября 2024Путешествия

Россиянам предложили скидки в отелях у моря в «черную пятницу»

TourDom.ru: отели России анонсировали скидки до 50 процентов к «черной пятнице»

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российские курортные отели анонсировали скидки к «черной пятнице» — крупной распродаже, которая проходит в последние выходные ноября. Об этом сообщил портал TourDom.ru.

Например, дисконт до 50 процентов предложила компания «Ателика». Отдохнуть со скидкой можно в гостиницах Крыма, Краснодарского края, Тверской и Брянской областей.

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Распродажу также объявила сеть Miracleon. Акция со скидками до 40 процентов проходит в отелях «четыре» и «пять звезд» у Черного моря. Сэкономить можно на проживании с 1 июня по 30 сентября 2025 года, а купить и полностью внести предоплату необходимо 22 и 23 ноября.

Еще к «черной пятнице» готовится сеть Grace Group, которая владеет отелями в Сочи, Адлере, Абхазии, Туапсе и Ереване. Компания предлагает скидки до 20 процентов, в том числе на проживание в этом году.

Ранее стали известны самые популярные у иностранцев города России. В их число вошли Казань и Калининград.

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      Мария Борисова
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