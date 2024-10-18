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13:07, 18 октября 2024Путешествия

Раскрыты самые популярные у иностранцев города России

«Островок»: Москва стала самым популярным городом России у иностранцев

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Летом 2024 года туристы, приезжавшие в Россию, чаще всего посещали Москву. Самые популярные у иностранцев города страны раскрыл сервис «Островок», данные исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что в минувшем сезоне на столицу пришлась половина всех бронирований отелей гостями из-за границы. При этом доля Санкт-Петербурга составила 21 процент.

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В тройку наиболее востребованных направлений вошел Калининград (2 процента). «Примечательно, что он опередил Казань, которая замыкала тройку лидеров в прошлом году (в этом году — на пятом месте), а также Сочи (в 2023 и 2024 году — четвертое место)», — сказано в материале.

В топ-10 самых посещаемых иностранными туристами городов также попали Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и Ростов-на-Дону.

В этом же исследовании указывается, что летом 2024-го иностранцы побили рекорд по объему бронирований отелей в России за последние два года. Эксперты сервиса отметили значительный рост числа туристов из Азии и с Ближнего Востока.

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      Мария Борисова
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