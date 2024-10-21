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10:22, 21 октября 2024Путешествия

Россиянам захотели дать право самостоятельно сдавать багаж в самолетах

Минтранс захотел дать россиянам право самостоятельно сдавать багаж в самолетах

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Минтрансе России захотели дать пассажирам самолетов право самостоятельно регистрировать и сдавать свой багаж в авиагаванях. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Отмечается, что такую инициативу на имя министра транспорта Романа Старовойта направила Международная ассоциация аэропортов (МАА). В нем указывалось, что отечественные воздушные гавани рассматривают возможность установки в терминалах специальных автоматизированных систем регистрации багажа с электронной багажной биркой для его самостоятельной сдачи.

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По мнению специалистов, это позволит оптимизировать работу аэропортов и сократить очереди на стойках регистрации. «Минтранс получил данное письмо, — подчеркнули в министерстве. — В настоящее время оно рассматривается совместно с авиакомпаниями на предмет возможности реализации такой инициативы».

Ранее Минтранс России предложил штрафовать отечественные авиакомпании за ошибки при передаче данных о билетах в информационную систему. Также в виде наказания рассматривается приостановка работы перевозчика.

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      Фариза Бацазова
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