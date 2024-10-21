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14:50, 21 октября 2024Россия

Россияне сняли на видео зацепившийся за провода квадрокоптер

Mash: в Азове на видео сняли, как квадрокоптер зацепился за провода

В Азове Ростовской области квадрокоптер зацепился за провода и напугал местных жителей. Россияне сняли дрон на видео, ролик опубликовал Don Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, это может быть один из дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали российский регион в ночь на понедельник, 21 октября.

По словам местных жителей, сначала в районе улицы Мирошниченко в городе пропал свет, после чего на место прибыла полиция и попросила людей эвакуироваться. Официально ситуацию никто не комментировал.

Ранее Минобороны сообщало, что за ночь ВСУ выпустили 18 беспилотников по четырем российским регионам, 11 из которых система противовоздушной обороны перехватила над Ростовской областью.

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      Елена Торубарова
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