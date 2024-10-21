Россиянин достал из огромной щуки другую щуку

Житель Астрахани достал из огромной щуки другую щуку

Жители Астраханской области показали, что можно найти внутри огромной щуки. Так они развеяли мифы о том, что в рыбе могут находиться драгоценности. На видео, появившееся в сообществе «Астраханская охота и рыбалка», обратило внимание издание «Арбуз Today».

«Многие видели в интернете фейковые видео, на которых из щуки достают часы, цепи, блесна и драгоценности. Здесь, действительно, в брюхе есть рыба, мы даже знаем, какая, потому что ее хвост торчит из глотки», — рассказал рыбак и продемонстрировал на видео разделку рыбу.

На кадрах заметно, что в крупной щуке находилась щука поменьше. По словам рыбака, ее вес составляет 500-600 граммов.

Ранее в Приморье ученые заметили стаю редких тропических рыб. Во время патрулирования Сихотэ-Алинского заповедника специалисты увидели выныривающего из воды синеперого тихоокеанского тунца.