В Приморье заметили стаю редких тропических рыб

В Приморье заметили обитающего в Мексике синеперого тихоокеанского тунца

В Приморье ученые заметили стаю редких тропических рыб. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Во время патрулирования Сихотэ-Алинского заповедника специалисты увидели выныривающего из воды синеперого тихоокеанского тунца. По их словам, в тот момент рыба охотилась за сайрой.

Известно, что данный вид чешуйчатых, занесенный в международную Красную книгу, обычно обитает около Филиппин, в Нижней Калифорнии и Мексике.

Ранее сообщалось, что в Приморье российским рыбакам удалось выловить самую быструю и опасную акулу размером с надувную лодку. Специалисты Лаборатории ихтиологии определили по зубам, что выловленный экземпляр является короткоперым мако, или серо-голубой акулой.