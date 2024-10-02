Самую опасную акулу размером с лодку выловили российские рыбаки

Ученые ННЦМБ ДВО РАН подтвердили, что рыбаки в Приморье выловили акулу мако

В Приморье российским рыбакам удалось выловить самую быструю и опасную акулу размером с надувную лодку. Принадлежность к семейству сельдевых подтвердили ученые, сообщается в официальном Telegram-канале Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН.

Специалисты Лаборатории ихтиологии определили по зубам, что выловленных экземпляр является короткоперым мако или серо-голубой акулой. Как отметили ученые, акула-мако превышает по своим размера сельдевую, достигая 3,8-4 метров в длину и массы 500 килограмм.

«Самая скоростная из всех акул. Это сильный и активный хищник», — говорится в сообщении.

Такая акула охотиться на стайных рыб, головоногих моллюсков и часто нападает на крупную добычу вроде танца, акул и меч-рыбы. Основные районы обитания — тропические и субтропические воды Тихого и других океанов. Вероятность встретить ее Приморье невелика.

О том, что российские рыбаки выловили морского хищника размером с надувную лодку, стало известно накануне. Telegram-канал «Новости Приморья 25» сообщил, что приморцам удалось поймать акулу в бухте Кит Лазовского района. Россияне запечатлели свой улов на камеру. На фотографиях можно увидеть, что одна из самых опасных в мире акул лежит на пляже с раскрытой пастью, обнажая острые зубы. У хищника большие черные глаза.

Ранее в Приморском крае российские рыбаки выловили необычное существо, обитающее на глубинах, и удивились находке. Уловом россиян стала рыба ярко-красного окраса с сильно раздувшимся брюхом. Тело морского «чуда-юда» покрыто множеством бугорков, а голова — горбами и гребнями. До этого россиянин поймал в Сибири «речного оборотня» и показал его фотографию.