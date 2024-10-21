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19:56, 21 октября 2024Путешествия

Россиянин купил для питона отдельную полку в поезде и поехал с ним в отпуск в Сочи

Фото: David Clode / Unsplash

Житель Санкт-Петербурга купил для питона отдельную полку в поезде и поехал с ним в отпуск в Сочи. Кадры из купе опубликованы на странице «Как там в Питере? | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

На распространившихся в сети снимках пресмыкающееся изображено на верхней полке в купе поезда под одеялом. «Совсем уже люди ку-ку», «К концу поездки остались только питон и книжка», «Человек просто взял с собой жену, что вы сразу...», «Я бы полицию вызвала», — писали пользователи в комментариях.

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