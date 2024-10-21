Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:41, 21 октября 2024Силовые структуры

Россиянин на автомобиле догнал телегу с лошадью и украл ее у владельца

В Омске мужчина украл телегу с лошадью у задолжавшего ему деньги пастуха

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Омске фермер на автомобиле догнал телегу с лошадью, а затем украл ее у владельца и скрылся с места преступления. Об этом стало известно Om1.ru.

С сообщением о грабеже в полицию обратился 46-летний житель деревни Ольховка. По словам потерпевшего, он возвращался домой из соседней деревни на телеге, когда на него напали — злоумышленник догнал его на машине, ударил по голове и, скинув на землю, скрылся на украденном транспорте.

Вскоре полицейские прибыли к 38-летнему подозреваемому и обнаружили похищенное на территории его фермы. Оказалось, что потерпевший задолжал фермеру 30 тысяч рублей, которые решил отработать пастухом. Когда оговоренный срок работы подошел к концу, его работодатель оказался недоволен и решил забрать имущество мужчины в счет уплаты долга.

Сейчас в отношении фермера возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела об использовании рабского труда в отношении 48-летнего главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств в Хакасии и направили материалы прокурору.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Вызвали истерику у противника». Российские бойцы подняли «флаг КНДР» в ДНР

      Стилист Рогов назвал самую модную вещь сезона

      Житель российского города пожаловался на многолетнюю протечку крыши

      Полковник СБУ в отставке заявил о частичном обрушении фронта со стороны ВСУ

      Вспышка инфекции произошла в российском детском саду

      По факту обнаружения 18 человек в рабстве под Ростовом возбудили уголовное дело

      Трамп обошел Харрис в предвыборном опросе

      В России в продаже появилась уникальная серия смартфонов. Чем поражают новинки TECNO?

      Реклама

      Украина и США обсудили возможность ударов дальнобойным оружием вглубь России

      Мусагалиев оценил будущее КВН после смерти Маслякова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше