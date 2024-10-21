Россиянин на автомобиле догнал телегу с лошадью и украл ее у владельца

В Омске мужчина украл телегу с лошадью у задолжавшего ему деньги пастуха

В Омске фермер на автомобиле догнал телегу с лошадью, а затем украл ее у владельца и скрылся с места преступления. Об этом стало известно Om1.ru.

С сообщением о грабеже в полицию обратился 46-летний житель деревни Ольховка. По словам потерпевшего, он возвращался домой из соседней деревни на телеге, когда на него напали — злоумышленник догнал его на машине, ударил по голове и, скинув на землю, скрылся на украденном транспорте.

Вскоре полицейские прибыли к 38-летнему подозреваемому и обнаружили похищенное на территории его фермы. Оказалось, что потерпевший задолжал фермеру 30 тысяч рублей, которые решил отработать пастухом. Когда оговоренный срок работы подошел к концу, его работодатель оказался недоволен и решил забрать имущество мужчины в счет уплаты долга.

Сейчас в отношении фермера возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела об использовании рабского труда в отношении 48-летнего главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств в Хакасии и направили материалы прокурору.