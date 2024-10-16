Российского фермера осудят за использование рабского труда четырех человек

Фермера из Хакасии осудят за использование рабского труда в течение пяти лет

Следователи завершили расследование уголовного дела об использовании рабского труда в отношении 48-летнего главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств в Хакасии и направили материалы прокурору. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Следственного комитета (СК) России.

Мужчина обвиняется по статьям 127.2 («Использование рабского труда в отношении двух или более лиц с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, с изъятием и сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевших»), 117 («Истязание»), 126 («Похищение людей из корыстных побуждений»), 127 («Незаконное лишение свободы»), 222 («Незаконное хранение оружия») и 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ») УК РФ. В настоящее время он находится под стражей и не признает свою вину.

По версии следствия, в период с 2018 по 2023 год житель Усть-Абаканского района Хакасии, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, нашел трех асоциальных мужчин и одну женщину для выполнения различных работ на его территории. Он пообещал регулярно выплачивать работникам зарплату, однако в реальности мужчина избивал потерпевших, закрывал их в погребе за непослушание и заставлял работать на ферме без оплаты по 16 часов в сутки.

Фермер также отобрал у сотрудников документы и пресекал все попытки бегства. Это длилось в течение пяти лет.

В ходе обысков в его доме силовики нашли личные документы потерпевших, а также принадлежащие ему охотничье ружье и порох. Уголовное дело в отношении брата фигуранта, обвиняемого в принуждении одного из потерпевших к даче ложных показаний, уже рассматривается в суде.

