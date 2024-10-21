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15:10, 21 октября 2024Силовые структуры

Россиянин получил серьезные ожоги в коломенском автобусе

В Коломне возбудили уголовное дело из-за полученных пассажиром автобуса ожогов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Коломне следователи возбудили уголовное дело по факту получения мужчиной серьезных ожогов в автобусе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, 19 октября пассажир автобуса, который двигался по маршруту Коломна — Щурово, получил ожоги различной степени тяжести из-за разлива раскаленной технической жидкости из люка возле пассажирских сидений. Шестилетняя девочка, которая находилась вместе с потерпевшим, не пострадала.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что владельца сгоревшей в российском регионе заправки отправили под арест.

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      Артем Соколов
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