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19:55, 16 октября 2024Силовые структуры

Владельца сгоревшей в российском регионе заправки отправили под арест

В Чечне суд взял под стражу 55-летнего владельца взорвавшейся АЗС

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Чечне суд взял под стражу 55-летнего владельца автозаправки в Грозном, где произошел взрыв. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчину подозревают в преступлении по части 3 статьи 238 («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.

По версии следствия, 12 октября возгорание на АЗС на проспекте Мохаммеда Али произошло из-за нарушения требований безопасности при эксплуатации пожароопасного объекта. В результате огонь перекинулся на цистерны с топливом, после чего прогремели взрывы.

Жертвами ЧП в Грозном стали четыре человека. В тот же день на случившееся отреагировало руководство республики. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК.

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      Илона Палей
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