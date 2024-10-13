Расследование взрывов на АЗС в Грозном взяли на контроль в центральном аппарате СК

Дело о взрывах на АЗС в Чечне поставлено на контроль в центральном аппарате СК

Дело о взрывах на АЗС в Чечне поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Взрывы на заправке на проспекте Мохаммеда Али в Грозном прогремели днем 12 октября.

Представить доклад о ходе расследования поручил глава СК Александр Бастрыкин.

Жертвами ЧП в Грозном стали четыре человека. В тот же день на случившееся отреагировало руководство республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.