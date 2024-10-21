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14:14, 21 октября 2024Силовые структуры

Россиянин получил срок за расправу над знакомым и шантажистом в 90-е годы

В Петербурге суд дал 15 лет колонии мужчине за двойное убийство в 90-е годы

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Ленинградской области Владимира Кузнецова за расправу над двумя знакомыми в 1997 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу.

Суд приговорил его по части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, убийство с целью скрыть другое преступление») УК РФ.

По данным следствия, в июле 1997 года Кузнецов выпивал со знакомым на берегу реки Ижора, после чего они поссорились, и он решил расправиться с собутыльником. Кузнецов сжал горло приятелю, задушив его, а затем закопал тело недалеко от места преступления. Позже о совершенном преступлении он рассказал другому своему товарищу, который начал его шантажировать. В марте 2001 года Кузнецов решил поквитаться и с ним — он избил шантажиста, а затем нанес ему ножевые ранения, оказавшиеся летальными.

В 2023 году Кузнецова уличили в расправе над женщиной в Ленинградской области. При проведении дактилоскопической экспертизы было обнаружено совпадение его отпечатков с выявленными на месте происшествия в 2001 году. В ходе допроса обвиняемый признался в совершенных ранее преступлениях.

Ранее сообщалось, что россиянин во время ссоры расправился с братом.

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      Артем Соколов
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