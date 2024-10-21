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09:21, 21 октября 2024Силовые структуры

Россиянин во время ссоры расправился с братом

В Омске правоохранители по подозрению в убийстве мужчины задержали его брата

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Омске правоохранители по подозрению в расправе над 54-летним местным жителем задержали его 47-летнего брата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина проходит подозреваемым по статье 105 УК РФ. Его хотят отправить под стражу.

По версии следствия, днем 19 октября омич поссорился с братом и ударил его несколько раз ножом. В результате пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы. Осознав содеянное, подозреваемый сообщил о случившемся в полицию.

Ранее в Свердловской области 37-летний ранее судимый местный житель расправился с братом-близнецом.

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