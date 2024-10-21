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19:21, 21 октября 2024Силовые структуры

Россиянин попытался расправится со знакомым с помощью лопаты и вил и получил шесть лет

В Новосибирске мужчине дали 6 лет за попытку убийства знакомого лопатой и вилами

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске 54-летний местный житель получил шесть лет лишения свободы за попытку расправиться с 53-летним знакомым при помощи перцового баллона, лопаты и вил. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, ЧП произошло в ноябре 2023 года на одной из улиц Калининского района Новосибирска. Тогда злоумышленник и его знакомый распивали алкоголь и поссорились из-за малозначительного повода. Затем фигурант распылил перцовый баллон пострадавшему в лицо, а потом избил его руками и ногами. Не успокоившись на этом, он продолжил бить потерпевшего лопатой и вилами. В какой-то момент пострадавший позвал на помощь, и это услышали знакомые, которые прибежали и помешали закончить расправу. Мужчине была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил 43-летнего местного жителя к 10,5 года колонии строгого режима за избиение битой 37-летнего знакомого.

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      Анна Габай
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