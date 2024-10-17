Россиянина приговорили к 10,5 года за попытку расправиться со знакомым

В Москве суд приговорил мужчину к 10,5 года за покушение на убийство знакомого

В Москве суд приговорил 43-летнего местного жителя к 10,5 года колонии строгого режима за избиение битой 37-летнего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Его обязали выплатить потерпевшему шесть миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда.

По версии следствия, 7 ноября 2023 года осужденный поссорился со знакомым и договорился встретиться с ним около магазина. В результате фигурант пришел на встречу с битой и не менее 18 раз ударил ей оппонента по телу и голове. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи смогли спасти ему жизнь.

Ранее во Владивостоке суд приговорил 26-летнюю студентку к 12,5 года колонии общего режима за поджог Первомайского военкомата.

