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12:13, 17 октября 2024Силовые структуры

Российскую студентку приговорили к 12 с половиной годам за поджог военкомата

Во Владивостоке суд приговорил студентку к 12,5 года за поджог военкомата

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Во Владивостоке суд приговорил 26-летнюю студентку к 12 с половиной годам колонии общего режима за поджог Первомайского военкомата. Об этом сообщает РИА Новости.

Местную жительницу признали виновной по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). В январе суд приговорил ее к шести годам лишения свободы по статьям 30, 228.3 УК РФ («Покушение на незаконные приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ»).

Осужденную задержали в сентябре 2023 года. По версии следствия, она получила заказ о поджоге через интернет. За это ей пообещали заплатить 50 тысяч рублей. В результате женщина успела получить 48 тысяч рублей.

Ранее в Барнауле мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата.

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