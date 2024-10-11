Россиянин получил 18 лет колонии за попытку поджога военкомата

В Барнауле осудили мужчину на 18 лет за попытку поджога военкомата

В Барнауле мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы за попытку пожога военкомата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Алтайскому краю.

По данным силовиков, в ноябре 2023 года местный житель через интернет связался с представителями террористической военизированной организации, запрещенной на территории России, и заявил, что готов совершать теракты в отношении первых лиц региона и на административных объектах. После этого мужчина получил задание поджечь один из военных комиссариатов города с помощью коктейлей Молотова. При попытке выполнить задание россиянин был задержан сотрудниками ФСБ.

Его признали виновным по статьям 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»), 205.5 («Участие в деятельности организации, которая признана террористической»), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), а также по части 3 статьи 30 и статье 205 («Покушение к совершению террористического акта») УК РФ. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что россиянка получила восемь лет колонии за подготовку теракта в Мариуполе.