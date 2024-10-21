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19:41, 21 октября 2024Силовые структуры

Забивший лопатой соседа россиянин пойдет под суд

В Воронежской области забивший лопатой соседа мужчина предстанет перед судом

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Воронежской области россиянин предстанет перед судом за расправу над соседом. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе в городе Борисоглебск два соседа с улицы Середина встретились для совместного застолья. В ходе распития крепких напитков и общения возник спор, который быстро перерос в конфликт. В какой-то момент обвиняемый схватил в руки лопату и начал наносить ей множество ударов по голове, телу и конечностям своему оппоненту. Полученные потерпевшим травмы оказались несовместимы с жизнью.

Вскоре злоумышленник был задержан, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и заключения экспертиз. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 октября сообщалось, что в Тамбовской области задержали 73-летнего пенсионера, заподозренного в расправе над 61-летним соседом.

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      Владимир Седов
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