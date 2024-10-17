Российский пенсионер обвинил соседа в краже денег и заколол его ножом

Под Тамбовом пенсионера задержали за расправу над заподозренным в краже соседом

В Тамбовской области задержали 73-летнего российской пенсионера, заподозренного в расправе над 61-летним соседом. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 14 октября обвиняемый зашел в гости к соседу, мужчины выпили алкоголя, после чего гость рассказал, что несколько дней назад у него пропали деньги и обвинил в этом хозяина. Сосед счел себя оскорбленным и общение переросло в конфликт, в ходе которого гость схватился за нож и нанес колющий удар в шею соперника. Ранение оказалось не совместимо с жизнью.

Прибывшие на место полицейские задержали пенсионера, ему предъявили обвинение и после заключили на время следствия в СИЗО.

5 июля сообщалось, что в Тамбовской области россиянин забил металлической трубой оскорбившего его соседа