Россиянин расправился со спящей бабушкой и продолжил издеваться над ее телом

В ХМАО суд приговорил мужчину к 13 годам за убийство спящей бабушки

В Ханты-Мансийском автономном округе суд приговорил 21-летнего местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за расправу над спящей бабушкой и издевательства над ее телом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 105 и 244 УК РФ.

По версии следствия, в июне 2023 года подсудимый избил спавшую в квартире бабушку деревянной битой, а потом изранил ее ножом. В результате женщина получила несовместимые с жизнью травмы, но это не остановило фигуранта, и он продолжил избивать ее тело ножом еще како-то время.

Ранее в Чувашии следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, который расправился с сожителем матери.