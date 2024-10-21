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14:35, 21 октября 2024Силовые структуры

Российский подросток расправился с сожителем матери и был задержан

В Чувашии следователи возбудили дело в отношении подростка за убийство отчима

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В Чувашии следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, который расправился с сожителем матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Подросток проходит подозреваемым по статье 105 УК РФ. Его хотят отправить под стражу. По предварительным данным, фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности и состоит на учете в органах системы профилактики подростковой преступности.

По версии следствия, днем 20 октября несовершеннолетний, находясь дома, выпил и начал спорить с сожителем матери. В результате конфликта подросток схватил нож и ударил им несколько раз в грудь и по другим частям тела мужчины, нанеся отчиму несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который расправился с отчимом на улице.

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