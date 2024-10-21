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14:52, 21 октября 2024Силовые структуры

Россиянин схватил за волосы одноклассницу дочери и получил 14 суток ареста

В Челябинске арестовали мужчину, схватившего за волосы одноклассницу дочери

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Суд назначил 14 суток административного ареста мужчине, который схватил за волосы одну из школьниц в здании учебного заведения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении МВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, все произошло в школе, расположенной в Центральном районе Челябинска. В полицию обратились родители одной из девочек и заявили, что неизвестный мужчина схватил их дочь за волосы, из-за чего та испытала физическую боль.

Вскоре личность злоумышленника была установлена — им оказался 34-летний местный житель. В отношении него составили административный протокол по статье 6.1.1 («Побои») КоАП РФ.

Как уточняет «74.ru», нападавший — отчим одной из одноклассниц потерпевшей. Причину своих действий он объяснить не смог.

Ранее в Москве следствие вышло с ходатайством об аресте четырех мигрантов, обвиняемых в изнасиловании соотечественницы.

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      Олеся Мицкевич
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