Следствие потребовало ареста для изнасиловавших соотечественницу граждан Узбекистана

Следствие требует ареста для четырех мигрантов, изнасиловавших соотечественницу

В Москве следствие вышло с ходатайством об аресте четырех мигрантов, обвиняемых в изнасиловании соотечественницы. Об этом в понедельник, 21 октября, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 20 октября на улице Краснобогатырской четверо мужчин напали на женщину. Пока трое насиловали женщину, четвертый наблюдал за обстановкой, обеспечивая безопасность соучастников преступления. Всех четверых задержали, им предъявлено обвинение. Следствие требует отправить подозреваемых в групповом изнасиловании на время следствия в СИЗО.

28 сентября в Петербурге правоохранители задержали двоих граждан Узбекистана в возрасте 30 и 34 лет по подозрению в изнасиловании 39-летней соотечественницы.