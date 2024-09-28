Трое мигрантов изнасиловали соотечественницу и попали под статью

В Петербурге полиция задержала 2 узбеков за насилие над соотечественницей

В Петербурге правоохранители задержали двоих граждан Узбекистана в возрасте 30 и 34 лет по подозрению в изнасиловании 39-летней соотечественницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении них следователи завели уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Силовики также ищут 36-летнего соучастника преступления.

По версии следствия, вечером 26 сентября трое злоумышленников в квартире на улице Вавиловых совершили в отношении женщины насильственные действия сексуального характера. В результате потерпевшая с травмами обратилась в больницу.

Ранее в Новосибирске был задержан 27-летний гражданин Киргизии, который попытался изнасиловать 13-летнюю школьницу.