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15:29, 28 сентября 2024Силовые структуры

Трое мигрантов изнасиловали соотечественницу и попали под статью

В Петербурге полиция задержала 2 узбеков за насилие над соотечественницей

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Петербурге правоохранители задержали двоих граждан Узбекистана в возрасте 30 и 34 лет по подозрению в изнасиловании 39-летней соотечественницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении них следователи завели уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Силовики также ищут 36-летнего соучастника преступления.

По версии следствия, вечером 26 сентября трое злоумышленников в квартире на улице Вавиловых совершили в отношении женщины насильственные действия сексуального характера. В результате потерпевшая с травмами обратилась в больницу.

Ранее в Новосибирске был задержан 27-летний гражданин Киргизии, который попытался изнасиловать 13-летнюю школьницу.

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      Варвара Митина
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