Россиянин ударил своего знакомого в отеле ножом в грудь и попал на видео

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, ударившего ножом знакомого в отеле

Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему знакомому в одном из московских отелей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Росгвардии по столице и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как женщина просит силовиков спасти ее сына. После этого сотрудники Росгвардии выбивают дверь в номер и задерживают злоумышленника. На ролике видно, что потерпевший получил удар ножом в грудь.

Как уточнили в ведомстве, все произошло в одном из гостиничных объектов на улице Клары Цеткин. Между мужчинами во время распития алкоголя в номере завязалась драка, в ходе которой один из них ударил знакомого кухонным ножом в грудь.

Злоумышленником оказался 40-летний уроженец Кемеровской области, его передали сотрудникам полиции. Потерпевшего госпитализировали.

Ранее сотрудники силовых структур задержали вежливого налетчика, который напал с ножом на женщину-продавца в Петербурге.