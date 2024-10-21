Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:28, 21 октября 2024Силовые структуры

Россиянин ударил своего знакомого в отеле ножом в грудь и попал на видео

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, ударившего ножом знакомого в отеле

Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему знакомому в одном из московских отелей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Росгвардии по столице и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как женщина просит силовиков спасти ее сына. После этого сотрудники Росгвардии выбивают дверь в номер и задерживают злоумышленника. На ролике видно, что потерпевший получил удар ножом в грудь.

Как уточнили в ведомстве, все произошло в одном из гостиничных объектов на улице Клары Цеткин. Между мужчинами во время распития алкоголя в номере завязалась драка, в ходе которой один из них ударил знакомого кухонным ножом в грудь.

Злоумышленником оказался 40-летний уроженец Кемеровской области, его передали сотрудникам полиции. Потерпевшего госпитализировали.

Ранее сотрудники силовых структур задержали вежливого налетчика, который напал с ножом на женщину-продавца в Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Украина и США обсудили возможность ударов дальнобойным оружием вглубь России

      Удары российских дронов по бронетехнике ВСУ под Курском сняли на видео от первого лица

      В России в продаже появилась уникальная серия смартфонов. Чем поражают новинки TECNO?

      Реклама

      В Кремле раскрыли детали решения Путина встретиться с мировыми лидерами

      Откровенный наряд Ким Кардашьян сравнили с подгузником в сети

      Samsung выпустила свой самый дорогой складной смартфон

      В США призвали правительство прекратить поддержку Украины

      Забивший лопатой соседа россиянин пойдет под суд

      Польшу призвали задуматься над восстановлением отношений с Россией

      ВС России скрытно захватили «подземный город» ВСУ в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше