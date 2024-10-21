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12:39, 21 октября 2024Силовые структуры

Вежливый налетчик с ножом напал на женщину-продавца в Петербурге и попал на видео

В Петербурге задержали вежливого налетчика за нападение на продавца с ножом

Сотрудники силовых структур задержали вежливого налетчика, который напал с ножом на женщину-продавца в Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и предоставили видео произошедшего.

На кадрах видно, как мужчина, одетый во все черное, подходит к женщине-продавцу с похожим на нож предметом и предупреждает, что будет ей угрожать. Далее он забирает деньги из кассы, прощается и покидает место преступления.

По данным ведомства, все произошло ночью 20 октября в магазине на Гороховой улице. Злоумышленником оказался 23-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, который зарегистрирован в хостеле и работает поваром в ресторане на Московском проспекте. Сколько именно денег он забрал из кассы, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ. Потерпевшей понадобилась медицинская помощь.

Ранее в Красногорске задержали 24-летнюю местную жительницу, которая совершила налет на булочную и ограбила кассу, угрожая игрушечным пистолетом.

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      Олеся Мицкевич
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