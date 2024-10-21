Россиянина осудят за нападения на пенсионеров и кражи их денег и драгоценностей

В Екатеринбурге пройдет суд над мужчиной за нападения на пенсионеров и кражи

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который из-за нехватки денег стал нападать на пенсионеров и похищать у них деньги и ценные вещи. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 162 («Разбой») и 158 («Кража») УК РФ. Свою вину он уже признал. Его дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемый какое-то время ходил мимо новостроек в центральной части города и предполагал, что в них проживают обеспеченные люди, на которых можно напасть и обогатиться. В результате он заранее подыскал орудия преступления –- складной нож и веревку. Выйдя на дело, он надел рубашку с длинным рукавом, солнцезащитные очки и медицинскую маску для конспирации, а также перчатки, чтобы не оставлять отпечатков.

В результате днем 4 июля он зашел в один из этих домов, поднялся на 11-й этаж третьего подъезда и напал на вышедшую из лифта пенсионерку. Угрожая ей ножом, фигурант заставил пожилую женщину впустить его в квартиру, откуда он похитил ценные вещи на сумму более 289 тысяч рублей.

Далее он позвонил в соседнюю дверь и напал на пожилых супругов, также похитив у них деньги и забрав банковскую карту, с которой впоследствии снял их накопления. Обвиняемый был задержан в этот же день сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил двух жительниц Тульской области, которые выдавали себя за сотрудниц социальных служб и пытались похитить деньги у пенсионеров.