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10:05, 21 октября 2024Россия

Россиянка обратилась в прокуратуру из-за реакции учителя на рассказ ее сына об отце на СВО

Жена бойца СВО из Уфы обвинила учительницу в оскорблении

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Башкирии жена участника специальной военной операции (СВО) обвинила учительницу своего сына в оскорблении. Об этом сообщает сетевое издание «Уфа Онлайн».

По словам россиянки, на классном часе, посвященном теме СВО, дети указали на ее сына как на родственника бойца. Мальчик показал фотографию отца, однако педагог не поверила ему. «Не надо мне здесь врать, они — сказочники. Фотографии можно в интернете найти», — привела собеседница издания слова учительницы.

Мать мальчика и жена военнослужащего обратилась к директору школы и в прокуратуру. Она считает поведение педагога недопустимым. После этого женщина перевела сына в другую школу.

В середине октября в Уфе увеличили размер выплаты новобранцам спецоперации. Теперь каждый подписавший контракт в одном из городских пунктов набора россиянин получит от города 400 тысяч рублей. Еще 505 тысяч рублей он получит от Башкирии, а еще 400 тысяч рублей — от государства. Таким образом, общая сумма выплат новобранцам СВО в регионе составила 1,305 миллиона рублей.

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      Алан Босиков
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