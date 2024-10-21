Российская стюардесса раскрыла истинные отношения между членами экипажа в самолете

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России раскрыла истинные отношения между членами экипажа в самолете. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы, в их компании 20 тысяч сотрудников, каждый раз они летают новым составом. В посещаемых странах члены экипажа часто ходят вместе на прогулки, однако дальше этого общение никогда не заходит. «Поэтому авиация — это больше про знакомых, а не близких друзей», — поделилась она.

Ранее эта же стюардесса назвала лучший город Европы из тех, в которых побывала. Первое место в ее личном рейтинге заняла столица Португалии Лиссабон.