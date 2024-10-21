Лебедев: ВС России ударили по местам дислокации ВСУ и наемников в Кривом Роге

Российские военные ударили по местам дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников в Кривом Роге. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Поздно вечером в субботу, в Кривом Роге был прилет в гостиницу "Дружба". Там в рамках украинско-западной дружбы жили представители стран НАТО и некоторые украинские бандеровцы. Все в звании не ниже майора», — рассказал он.

По словам Лебедева, Вооруженные силы (ВС) России 20 октября, около 23:00, нанесли удар по гостинице «Центральная», в которой в этот момент находились украинские офицеры и иностранные наемники. Кроме того, в эту гостиницу переселили тех, кто не пострадал при предыдущем ударе.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по заводу в Запорожской области, где для украинской армии производили надводные беспилотники, используемые в том числе для атаки на полуостров Крым. Сообщается, что предприятие было атаковано, когда продукция была готова к отгрузке.