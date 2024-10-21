Стало известно об ударе ВС России по заводу безэкипажных катеров ВСУ

Рогов: ВС РФ ударили по заводу безэкипажных катеров ВСУ в Запорожье

ВС России нанесли удар по заводу в Запорожской области, где для Вооруженных сил Украины (ВСУ) производили надводные беспилотники, используемые в том числе для атаки на полуостров Крым. Об этом стало известно от председателя комиссии о вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, передает ТАСС.

«Удар, который произошел вчера в Запорожье, с применением авиационных бомб с модулями управления (УМПК), был осуществлен по Запорожскому судостроительному заводу. Завод находится на берегу Днепра и стал флагманом в производстве безэкипажных кораблей, которые массово используются для ударов по нашим кораблям», — уточнил Рогов.

По его словам, завод имел ключевое значение для террористических операций на воде. Согласно оперативным данным, ВС РФ атаковали предприятие, когда продукция былп готова к отгрузке.