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20:42, 21 октября 2024Экономика

Российским виноделам увеличили субсидии

Правительство увеличило субсидии для поставляющих качественный продукт виноделов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Правительство увеличило субсидии для стимулирования виноградарства и виноделия в России. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

Субсидии виноградарям предусмотрены в рамках федерального проекта. Им помогают в покупке посадочного материала и закладке насаждений, установке систем орошения, создании питомников и селекционных центров.

Новый документ изменяет государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Для тех, кто поставляет высококачественное вино, повышающий коэффициент на 1 гектар виноградников составит 1,2.

Дополнительные коэффициенты при расчете субсидий установят также для виноградников с повышенной плотностью — 1,4 для хозяйств, насчитывающих более 2,2 тысячи растений на гектар и 1,7 — для производств, где есть более 3,3 тысячи лоз. Удвоенный коэффициент пообещали питомникам, 1,15 — для производителей, которые оформят страховку на виноградники, а также коэффициент 1,3 — для тех, кто занимается автохтонными сортами.

Ранее в России ужесточили проверки ввозимых в Россию вин из европейского балка, которые отечественные виноделы называют «шмурдяком». Речь идет о тщательном досмотре документов, подтверждающих место происхождения поставляемого в Россию импортного вина. Импортерам приходится перерабатывать документы и запрашивать сертификаты происхождения из стран, где была произведена алкогольная продукция, что привело к увеличению сроков доставки импортного вина в Россию.

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      Вячеслав Агапов
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