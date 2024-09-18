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16:01, 18 сентября 2024Экономика

В России ужесточили проверки импортных вин на фоне спора о «шмурдяке»

РБК: ФТС ужесточила проверки ввозимых в Россию вин

Фото: Freepik

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) ужесточили проверки ввозимых в Россию вин из европейского балка, которые отечественные виноделы называют «шмурдяком». О более тщательном досмотре подобной иностранной продукции сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Ужесточение таможенных проверок, как отметили представители крупнейших виноторговых компаний, началось весной 2024 года. Речь идет о тщательном досмотре документов, подтверждающих место происхождения поставляемого в Россию импортного вина. На этом фоне импортерам приходится перерабатывать документы и запрашивать сертификаты происхождения из стран, где была произведена алкогольная продукция. Глава компании LADOGA Вениамин Грабар заявил, что из-за ужесточения таможенных проверок время доставки импортного вина в Россию увеличилось.

Сертификат о происхождении вина необходим для подтверждения того, что его произвели в стране, отличной от государств, в отношении которых применяются повышенные ставки пошлин. К последним в основном относятся недружественные страны. С августа 2024 года ставки на ввоз подобной продукции в РФ выросли до 25 процентов от таможенной стоимости (но не менее двух долларов за литр), тогда как тарифы на вино из дружественных стран остались на уровне в 12,5 процента, а из Грузии — и вовсе сохранились на нулевом уровне.

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В одной из компаний-импортеров посетовали, что ужесточение таможенных проверок затронуло в том числе продукцию, поставляемую из дружественных стран, включая Южно-Африканскую Республику (ЮАР), Аргентину и Чили. До весны 2024 года предъявлять сотрудникам ФТС сертификат происхождения для вина из этих государств не требовалось. Однако с недавнего времени правила ужесточилась и для этой продукции. «Сейчас они (российские таможенники — прим. «Ленты.ру») стали его требовать достаточно жестко и применять к этому сертификату нормы Евразийского экономического союза, куда, естественно, эти страны не входят», — отметил представитель компании-импортера.

Спор о так называемом шмурдяке начался в июле 2024 года. Тогда глава компании «Абрау-Дюрсо» Борис Титов упрекнул Минский завод виноградных вин (МЗВВ) в поставках на российский рынок продукции, произведенной из европейского виноматериала. Он отметил, что в Белоруссии, в отличие от России, нет ограничений на работу с импортным виноматериалом. На этом фоне Титов посетовал, что российским бизнесменам подобную продукцию запрещено называть вином, тогда как экспортеры из соседней страны продолжают поставлять ее в РФ без каких-либо изменений на этикетке.

Позже МЗВВ признал правоту Титова. Вместе с тем белорусское предприятие анонсировало прекращение поставок в РФ из-за того, что они невыгодны в экономическом плане. Однако в августе на российский рынок по той же схеме вышло другое белорусское предприятие.

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      Анатолий Акулов
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