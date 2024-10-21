Российский «Аллигатор» сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области и попал на видео

Минобороны России: экипаж вертолета Ка-52м сорвал ротацию ВСУ в Курской области

Экипаж российского вертолета Ка-52м «Аллигатор» сорвал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Ведомство также опубликовало видео боевой работы пилотов. На кадрах видно, как вертолет, находясь в воздухе, ведет огонь по украинским войскам. Затем экипаж возвращается в точку вылета.

Информацию о потерях среди бойцов ВСУ в результате удара российских военных в Минобороны не привели.

Ранее ведомство показало кадры с уничтожением танка ВСУ в Курской области дроном «Иноходец». В результате атаки российского беспилотника стоящая у деревьев бронетехника взорвалась. Этот момент засняла камера объективного контроля с воздуха.

В начале августа ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами региона. По данным Минобороны на 20 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 25 050 военнослужащих.