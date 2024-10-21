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09:23, 21 октября 2024Россия

Российский рядовой защитил гранатометчика от атаки украинских FPV-дронов

МО: рядовой Шупарис во время штурма защитил гранатометчика от атаки FPV-дронов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Рядовой ВС России Константин Шупарис защитил гранатометчика во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), лично сбив два FPV-дрона противника. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Заняв огневую позицию вблизи укреплений врага, гранатометчик прицельным огнем уничтожал пехоту и огневые средства украинских боевиков. Противник атаковал позицию FPV-дронами, стремясь ликвидировать гранатометчика», — описали ситуацию в оборонном ведомстве.

В этот момент военнослужащий Шупарис заметил подлет беспилотников ВСУ и уничтожил их прицельным огнем, тем самым выиграв время гранатометчику для смены позиции, пока украинская сторона не попыталась атаковать их повторно.

В результате, уже находясь на другой позиции, гранатометный расчет смог разбить три огневые позиции ВСУ, это обеспечило российским штурмовикам продвижение вглубь украинской обороны.

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      Александра Синицына
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