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16:35, 21 октября 2024Россия

Российский старшеклассник выломал дверь в школе и попал на видео

Ученик старших классов в Благовещенске выломал дверь в школе

Ученик старших классов в Благовещенске с силой выломал дверь в школе. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Amur Mash в Telegram-канале.

Инцидент произошел на глазах других учеников и преподавателя. Как пишет канал, старшеклассник якобы зацепился за створку пиджаком, разозлился и сорвал дверь с петель.

На кадрах видно, как молодой человек подошел к двери со словами «понастроили тут», крепко схватил ее и дважды дернул, пока та не слетела с петель. Затем он оставил дверь у стены и ушел.

В мае сообщалось, что подростки разгромили башкирский лагерь «Орленок» в последний день смены — разбросали мусор по комнатам, выбили двери, сорвали с окон москитные сетки, разбили раковины и начали выкидывать из окон на улицу матрасы и стулья.

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      Елена Торубарова
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