Российский военный Аид описал используемую под Курском иностранную технику ВСУ

Российский военный рассказал, какую иностранную технику Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в Курской области. Детали раскрыл командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает ТАСС.

По его словам, украинские войска заходили на российскую территорию с танками Abrams, Challenger и Bradley. Аид обозначил, что такая техника — не панацея, и описал иностранное вооружение словами «прекрасно горит».

«Ничего специфического в нем нет. Да, есть крепкие модели по типу Bradley, М113, которые выдерживают не один, а два заряда. Но она также горит», — отметил российский командир, добавив, что якобы единственный ущерб, который максимально нанесла эта техника, — это «обвал цен на скупку металлолома».

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. 20 октября стало известно, что несколько украинских подразделений пытаются бежать полями с позиций в Судже. В частности, Аид рассказывал, что наемники стран НАТО уже неохотно едут на курское направление.