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03:34, 21 октября 2024Бывший СССР

Сальдо заявил о планах выставить Украине счет за причиненный ущерб

Сальдо: после СВО Херсонская область предъявит Украине счет за нанесенный ущерб
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

После завершения специальной военной операции (СВО) Херсонская область выставит Украине счет за нанесенный ущерб. О таких планах сообщил губернатор Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«После победы в СВО обязательно предъявим <...> счет за весь причиненный херсонцам, государственным и частным предприятиям и организациям, всей Херсонской области материальный и моральный ущерб, а также за недополученную прибыль», — заявил Сальдо.

Ранее Сальдо сообщил, что заявление Киева о создании ядерного оружия не стоит воспринимать серьезно, это лишь средство для отчаянного шантажа Запада. При этом он призвал оставаться начеку, так как Украина способна создать «грязную радиоактивную бомбу».

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      Евгений Силаев
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