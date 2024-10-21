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14:11, 21 октября 2024Путешествия

Самолет с пассажирами на борту опасно сблизился с другим лайнером в небе

Aviaincident: в лайнере Ryanair сработал сигнал об опасном сближении с самолетом

Фото: Luca Ponti / Globallookpress.com

Самолет ирландского лоукостера Ryanair приблизился на опасное расстояние к другому лайнеру в небе над Барселоной, Испания. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По данным источника, 12 сентября Boeing 737 с пассажирами на борту выполнял рейс из Милана, Италия. При посадке он был вынужден уйти на второй круг с высоты около 500 метров.

В этот момент произошло нарушение интервалов между другим лайнером Boeing 737 той же авиакомпании, который вылетал из Барселоны в столицу Бельгии Брюссель. Траектории воздушных судов пересеклись, из-за чего сработали сигналы предупреждения об опасном сближении.

В октябре российский самолет Airbus A320 задел крылом другой лайнер в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел во время руления после посадки, в результате Airbus отстранили от полетов.

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      Мария Борисова
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