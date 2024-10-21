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10:01, 21 октября 2024Путешествия

Самолет задел другой лайнер при рулении в аэропорту Москвы

Aviaincident: Airbus задел другой самолет при рулении в аэропорту Шереметьево

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Самолет российской авиакомпании задел другой лайнер при рулении в аэропорту Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла в Шереметьево 20 октября. После приземления Airbus A320, прилетевший из Апатитов, начал руление, чтобы освободить взлетно-посадочную полосу. В этот момент он задел крылом самолет Boeing 737, который пропускал его.

Отмечается, что на борту первого воздушного судна было 103 пассажира и 6 членов экипажа, а во втором лайнере, который следовал из Казани, — 162 пассажира и 6 сотрудников авиакомпании.

В результате происшествия никто не пострадал. Airbus A320 отстранили от полетов, чтобы провести техническую оценку состояния воздушного судна.

Ранее пилоты российского самолета заметили НЛО в небе над Москвой. Объект был похож на купол или крыло с желто-красными полосами.

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      Мария Борисова
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