Самолет задел другой лайнер при рулении в аэропорту Москвы

Самолет российской авиакомпании задел другой лайнер при рулении в аэропорту Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Нештатная ситуация произошла в Шереметьево 20 октября. После приземления Airbus A320, прилетевший из Апатитов, начал руление, чтобы освободить взлетно-посадочную полосу. В этот момент он задел крылом самолет Boeing 737, который пропускал его.
Отмечается, что на борту первого воздушного судна было 103 пассажира и 6 членов экипажа, а во втором лайнере, который следовал из Казани, — 162 пассажира и 6 сотрудников авиакомпании.
В результате происшествия никто не пострадал. Airbus A320 отстранили от полетов, чтобы провести техническую оценку состояния воздушного судна.
Ранее пилоты российского самолета заметили НЛО в небе над Москвой. Объект был похож на купол или крыло с желто-красными полосами.