Санду обвинила во вмешательстве в выборы иностранные силы

Санду заявила, что в атаках на демократию Молдавии виноваты иностранные силы

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии и лидирующая в первом туре выборов Майя Санду заявила, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Санду, некие «ОПГ вместе с иностранными силами» якобы пытались подкупить избирателей в стране.

«У нас есть доказательства, что целью ОПГ была покупка 300 тысяч голосов на выборах», — подчеркнула политик.

В воскресенье, 20 октября, выбирали главу республики на четыре года. Кроме того, в этот день провели референдум, в рамках которого граждане ответили на вопрос, поддерживают ли они вступление Республики Молдова в Европейский Союз. Оба события признаны состоявшимися, явка превысила необходимый лимит в 33,3 процента.