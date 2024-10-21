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06:31, 21 октября 2024Из жизни

Серфер спрыгнул с доски и случайно наступил на тупорылую акулу

В США 62-летний серфер снова встал на доску через неделю после нападения акулы

Фото: Jed kenny / Shutterstock / Fotodom

В США пожилой серфер пережил нападение акулы, но уже через неделю вернулся к любимому занятию и снова встал на доску. Об этом пишет New York Post.

62-летний Чарли Хайек занимается серфингом с 1970-х годов. 22 сентября он решил покататься на доске и по пути к берегу оседлал небольшую волну. На мелководье серфер спрыгнул с доски и случайно наступил на тупорылую акулу. Та от испуга укусила его и тут же уплыла.

«Когда я оперся на ногу — бум! Кровь просто хлынула», — вспоминает он. Несмотря на это, Хайек сам добрался до берега, остановил кровь тросом от серфа и отправился в больницу. Там ему наложили 10 швов.

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Через неделю после нападения акулы серфер снова отправился покорять волны. Более того, Хайек катался и 27 сентября, то есть в самый разгар урагана «Хелен». Не остановил его и ураган «Милтон». По его словам, он с воды наблюдал, как у побережья формируются смерчи.

Ранее сообщалось, что жительница США перенесла 19 операций, после того как акула вцепилась ей в живот и откусила руку. Сейчас женщина учится пользоваться протезом и готовится к еще одной операции по восстановлению таза.

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      Антонина Черташ
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