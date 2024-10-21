Сотрудник правоохранительных органов наехал на россиянку и оказался под стражей

СК: под Курганом арестовали силовика за пьяный наезд на женщину-пешехода

Суд отправил под стражу сотрудника правоохранительных органов, который в состоянии опьянения совершил наезд на женщину-пешехода в Далматово. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Курганской области.

По данным следствия, все произошло в ночь на 19 октября. Силовик, находясь в нетрезвом состоянии за рулем личного автомобиля, наехал на находившуюся на дороге женщину. Потерпевшая не выжила, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места происшествия») УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее силовики задержали водителя, которому удалось сбежать от сотрудников ДПС с помощью толпы людей в деревне Верхние Осельки Ленинградской области.