Сбежавшего от сотрудников ДПС под Петербургом водителя задержали

Силовики в Ленобласти задержали водителя, сбежавшего от сотрудников ДПС

Силовики задержали водителя, которому удалось сбежать от сотрудников ДПС с помощью толпы людей в деревне Верхние Осельки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нарушителем оказался 19-летний местный житель. В отношении него составлены протоколы по статьям 12.37 («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»), 12.7.1 («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»), 12.25 («Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства») и 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ – ему грозит административный арест. Во время разговора с полицейскими мужчина пояснил, что управлял автомобилем без водительского удостоверения, поэтому решил избежать задержания.

Вместе с ним в отдел были доставлены трое односельчан в возрасте 41, 28 и 22 лет. Уточняется, что один из них являлся зачинщиком противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, в поселке силовики выявили десять автомобилей с признаками изменения номерных агрегатов – они помещены на специализированную стоянку.

Все произошло во вторник, 15 октября. Сотрудники ДПС остановили автомобиль нарушителя с нечитаемым номером и наклейкой на стекле с надписью «финансовая ошибка». Когда силовики начали осматривать машину, водитель нажал на газ и попытался скрыться. Сотрудники поехали за ним и, преследуя, доехали до цыганского табора, расположенного в деревне Верхние Осельки. Там нарушитель выскочил из машины и спрятался в толпе из 50 человек.

По некоторым данным, пятеро цыган, напавших на сотрудников ДПС и помешавших им задержать нарушителя, позже сами пришли сдаваться в отдел полиции.