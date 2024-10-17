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15:17, 17 октября 2024Силовые структуры

Деревня под Петербургом оказалась под угрозой сноса после инцидента с инспекторами ДПС

Деревне в Ленобласти, где водитель спрятался от сотрудников ДПС, грозит снос
Начало событий в новости Сбежавшего от сотрудников ДПС под Петербургом водителя задержали

Фото: Ua1-136-500 / Wikimedia

Деревне Верхние Осельки во Всеволожском районе Ленинградской области, жители которой помешали сотрудникам ДПС задержать водителя-нарушителя, угрожает снос из-за самовольных построек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

По данным ведомства, большая часть домов в цыганской деревне являются «самостроями» и не имеют регистрации. В ближайшее время следователи направят представление для устранения выявленных нарушений в компетентные органы.

Все произошло во вторник, 15 октября. Сотрудники ДПС остановили автомобиль нарушителя с нечитаемым регистрационным номером и начали его осматривать. Когда водитель попытался скрыться, силовики поехали за ним и, преследуя, доехали до цыганского табора, расположенного в деревне Верхние Осельки. Там нарушитель выскочил из машины и спрятался в толпе из 50 человек.

В результате инцидента полиция провела проверку в деревне и обыски в домах ее жителей. В отдел были доставлены несколько десятков мужчин, включая цыганского барона, для проверки на причастность к преступлениям и административным правонарушениям. У всех присутствующих взяли тест ДНС, анализ на употребление наркотиков и провели дактилоскопию.

Главного водителя-нарушителя также задержали. В отношении него составлены протоколы по трем административным статьям.

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      Олеся Мицкевич
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