Стали известны подробности работы над новыми «Мстителями»

Collider: новую часть «Мстителей» придется ждать больше года

Режиссеры Энтони и Джо Русси, известные по экранизациям комиксов Marvel, назвали дату выхода новых «Мстителей». Об этом сообщает портал Collider.

По словам постановщиков, которые работали ранее над успешными картинами про супергероев, новую часть придется ждать больше года. Они не стали раскрывать, когда именно начнутся съемки «Мстителей», но признались, что это будет весной.

Известно, что звездами следующей части приключений защитников вселенной станут Бенедикт Камбербэтч в образе Доктора Стрэнджа, а также новый состав Фантастической четверки.

Ранее стало известно, что в фильме появится звезда «Железного человека» Роберт Дауни-младший, но уже в совершенно новой роли.