Стали известны условия Израиля для прекращения конфликта в Ливане

Axios: Израиль изложил США условия для прекращения конфликта в Ливане

В середине октября Израиль изложил США свои условия для прекращения конфликта в Ливане. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники из числа американских и израильских чиновников.

«На прошлой неделе Израиль передал США документ со своими условиями для дипломатического решения для прекращения войны в Ливане», — утверждается в публикации.

По данным источников, одним из условий является предоставление Израилю права проводить «активные принудительные операции», направленные на предотвращение перевооружения ливанской шиитской группировки «Хезболла». В документе Израиль также выразил намерение добиться разрешения на свободное использование авиации в воздушном пространстве Ливана.

Неназванный американский чиновник заявил в беседе с изданием, что Бейрут и мировое сообщество вряд ли согласятся на эти условия, так как они «серьезно подорвут суверенитет Ливана».

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об угрозе израильских ударов по объектам иранской ядерной инфраструктуры.