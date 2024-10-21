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14:26, 21 октября 2024Мир

Иран пожаловался на Израиль из-за угрозы ударов по ядерным объектам

Иран заявил в МАГАТЭ об угрозах израильских ударов по ядерным объектам страны

Фото: WANA News / Reuters

На данный момент со стороны Тель-Авива существует реальная угроза нанесения израильских ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, соответствующие опасения Тегерана были отражены в официальной жалобе, адресованной Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совету Безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает ТАСС

«Иран рассматривает эти угрозы как угрозы безопасности международного сообщества и в связи с этим направил письменный протест в Международное агентство по атомной энергии и Совет Безопасности ООН», — прокомментировал Багаи. Он отметил, что власти страны считают подобные угрозы неприемлемыми.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его при помощи пущенного с территории Ливана беспилотника и назвал это колоссальной ошибкой. «Это не остановит меня и государство Израиль в нашей борьбе за возрождение против врагов», — сказал он.

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      Виктория Кондратьева
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